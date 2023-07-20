Sosyal medyanın konuştuğu Şerife Yılmaz, inekleriyle olan bağını anlattı Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Şerife Yılmaz isimli genç kızın ailesine ait çiftlikte inek ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu. İneklerini çok sevdiğini belirten Yılmaz " Hayatım çıkmaza girdiği anda köyüme kaçıp ineklerimle şifa buluyorum." dedi.

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Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan ve Seydikemer’in Atlıdere Mahallesi’nde yaşayan Şerife Yılmaz, ailesinin çiftliğindeki ineklerden biri ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Kullanıcılar tarafından çokça paylaşılan video, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İnekle selfie pozu

Çiftlikteki hayvanlarla ilgilenen Şerife Yılmaz, çektiği videoda bir ineğe koyduğu isim ile hitap ederek, "Hadi gel selfie çekelim" diye seslendi.

Yılmaz’ın çağrısının ardından koşarak gelen inek, cep telefonu kamerasına poz verdi.

"Onların ne kadar minnoş olduğunu göstermek çok büyük mutluluk"

Habertürk Ana Haber'e konuşan Şerife Yılmaz, gündem olan videosuyla ilgili şunları söyledi:

Meltem'le çekildiğim bu videonun patlamasından çok memnunum. Çünkü onların sevildiğinde ne kadar minnoş ve görüntüsünden ibaret olmadığını kaba hayvan olmadığını göstermek benim için çok büyük bir mutluluk.



Hepsinin ayrı ayrı ismi var. İlk doğum anında içime hangi isim doğarsa o oluyor açıkçası. Mesela Mila, Fatoş, Hilal gibi insan isimleri de olabilir, yalap şap, portakal gibi hiç alakası olmayan isimler de olabiliyor.

"Hayatım çıkmaza girdiği anda köyüme kaçıp ineklerimle şifa buluyorum"