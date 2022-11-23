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    Sosyal medyanın midesi kalktı! Damadın kahvesine öyle bir şey koydu ki... 'Şeytanın aklına gelmez'

    Kız isteme töreninden yansıyan görüntülerde kahveye hamsi sokup çıkaran gelin adayı, sosyal medyada viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 11:52
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    Sosyal medyanın midesi kalktı! Damadın kahvesine öyle bir şey koydu ki... 'Şeytanın aklına gelmez'

    Kız isteme törenleri, evliliğe atılan ilk adımlardan birisidir. Gelenek ve göreneklerimiz arasında yer alan kız isteme törenleri için ailelere çok özel bir hazırlığa girişir.

    İsteme merasiminin en önemlisi, gelin tarafından damada hazırlanan kahvedir. Kahveye tuz konulması adeti de mutlaka yerine getirilir.

    Ancak son dönemde gelin adayları kahvenin içerisine tuzun yanı sıra acı biber gibi ürünler de koymaya başladı. Öyle ki, kahveyi içince rahatsızlanan damat adayları haberlere çıkar oldu.

    Kahveye hamsi batırdı

    Son olarak ise Türkiye'de kaydedildiği iddia edilen bir video sosyal medyada viral haline geldi.

    Gelin adayının damat için hazırladığı kahveye tuzun yanı sıra hamsi bandırması, görenleri çileden çıkardı.

    Konunun bu derece abartılması sosyal medyada da eleştiri alırken "pes artık", "bu kadarı fazla", "iyice abartıldı" yorumları yapıldı.

    Sosyal medyanın midesi kalktı! Damadın kahvesine öyle bir şey koydu ki... Şeytanın aklına gelmez #1


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