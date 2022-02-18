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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 18 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 18 Şubat Cuma 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 09:34
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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 18 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 18 şubat Cuma 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 18 Şubat Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    18 Şubat 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

    ARNAVUTKÖY

    NO: 11290316

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 18/02/2022 14:00:00 - 18/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    AVCILAR

    NO: 11476614

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, KATİP AHMET, TALİMHANE sk bölgelerinde 18/02/2022 13:00:00 - 18/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAĞCILAR

    NO: 11443316

    İSTANBUL, Bağcılar İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1955, 1953, 1956, 1959,1960,1951,1952 Sokak bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 11399118

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272., 274., 292., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 311., 332., 337., 338., 339., 340., 341., 342., MEVLANA sk / İNÖNÜ mah 375., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 11399117

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 18/02/2022 11:00:00 - 18/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAHÇELİEVLER

    NO: 11558330

    İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ARZU, ERDE, IHLAMUR 1, NACİ KASIM, ÇALDIRAN, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 18/02/2022 00:00:00 - 18/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 11563317

    İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BOZKIR, PINARLI, SARMAŞIK 2 sk bölgelerinde 18/02/2022 02:00:00 - 18/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAKIRKÖY

    NO: 11697407

    İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ÇİÇEKDAĞLI sk bölgelerinde 18/02/2022 10:00:00 - 18/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 11708316

    İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, ORKİDE, SİPAHİOĞLU sk bölgelerinde 18/02/2022 17:00:00 - 18/02/2022 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAŞAKŞEHİR

    NO: 11458273

    İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AVNİ AKYOL, DELTA, POSTA, YAMAÇ ÇIKMAZI, İMBAT, ŞELALE sk bölgelerinde 18/02/2022 00:00:00 - 18/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 11418356

    İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 18/02/2022 00:01:00 - 18/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 11418355

    İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 18/02/2022 00:01:00 - 18/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 11669316

    İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1107., AHMET YESEVİ, AYAZ, BUCAK, CUMHURİYET, ERTEKİN, FATİH, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, FERMAN, GÜL, MALAZGİRT, ODABAŞI, ORHANGAZİ, SEYREK, TEKDAL, TOSUN, YILDIRIM, ŞEN sk bölgelerinde 18/02/2022 14:00:00 - 18/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAYRAMPAŞA

    NO: 11399172

    İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 63., 64., 65., 66., 67., AVASKÖY YOLU, BELEN, BİLGEHAN, YUNUS sk / YILDIRIM mah BİR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KEMAL PAŞA, NAZAR, ŞAİR AKİF, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 18/02/2022 09:30:00 - 18/02/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BEŞİKTAŞ

    NO: 11662316

    İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AYŞESULTAN sk bölgelerinde 18/02/2022 10:00:00 - 18/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 11629993

    İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ARNAVUTKÖY YOLU, BADE sk / KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU sk bölgelerinde 18/02/2022 10:00:00 - 18/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 11629959

    İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah CEVDETPAŞA, ERGUVAN sk bölgelerinde 18/02/2022 12:00:00 - 18/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BEYLİKDÜZÜ

    NO: 11482332

    İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -BARIŞ mah sk / YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 18/02/2022 00:30:00 - 18/02/2022 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 11476613

    İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 120., HAKİMİYET, HÜRRİYET sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BEYOĞLU

    NO: 11582836

    İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah KURTULUŞ DERESİ sk bölgelerinde 18/02/2022 10:00:00 - 18/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 18 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama #1


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