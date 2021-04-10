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    Sultanahmet'te turist yoğunluğu

    Havanın güzel olmasını fırsat bilen turistler, Sultanahmet ve Ayasofya çevresinde yoğunluk oluşturdu.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 16:34
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    Sultanahmet'te turist yoğunluğu

    İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında Sultanahmet Meydanı'nda turist yoğunluğu yaşandı.

    Turistler, kentte havanın güzel olması nedeniyle Sultanahmet Meydanı'nı sabah saatlerinden itibaren doldurdu.

    SULTANAHMET'E TURİST AKINI

    Zaman zaman Ayasofya Camisi'ni ziyaret etmek için kuyruklar oluştu.

    Bazı turistlerin maske takmadığı görüldü. Bölgedeki kalabalık havadan görüntülendi.

    Sultanahmet'te turist yoğunluğu VİDEO

    Sultanahmet te turist yoğunluğu #1

    Sultanahmet te turist yoğunluğu #2

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