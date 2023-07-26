Sungurlu'da kazanlar bulgur yapımı için yakıldı Çorum’un Sungurlu ilçesinde buğday hasadının ardından köylerde bulgur kaynatma işlemleri başladı. Zorlu bir süreçten sonra elde edilen bulgurların bir kısmı satılarak ekonomik girdi elde ediliyor.

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İHA

Çorum'da kırsal kesimlerde oldukça yaygın olan bulgur kaynatma işlemi, büyük bir birlik sergilenerek, kurulan büyük ocaklarda büyük kazanların yerleştirilmesiyle gerçekleştiriliyor.

Tarladan hububat hasadının toplanmasıyla kaynamaya başlayan buğdaylardan bulgur elde ediliyor.

Geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen bulgur kaynatma işlemi vatandaşlar arasındaki iş birliğini güçlendiriyor.

Kış aylarına hazırlık

Sungurlu ve köylerinde vatandaşlar, dev kazanlarda büyük bir emekle buğday kaynatarak kış aylarına hazırlık yapıyor.

Buğdaylar yıkanıyor

Hasat yapılan buğdayların yıkanmasının ardından kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazanlarda bin bir güçlükle kaynatılan buğdaylar daha sonra yerlere serilen çadır ve hasırlar üzerinde kurutulmaya bırakılıyor.

Değirmenlere gönderiliyor

Kuruyan buğdaylar daha sonra bulgur olmak üzere değirmenlere gönderiliyor.

Bazıları kendisi için yapıyor bazıları ise satıyor

Kimi vatandaş kendi kışlık yiyeceğini hazırlıyor kimi vatandaş ise yaptığı bulgurları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

"Akşama kadar sürekli karıştırarak kaynatıyoruz"

Sungurlu’ya bağlı Ortaköy köyünde her yıl bulgur kaynatan vatandaşlar, yaptıkları işlemleri şöyle anlatıyor: