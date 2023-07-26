Sungurlu'da kazanlar bulgur yapımı için yakıldı

Çorum'da kırsal kesimlerde oldukça yaygın olan bulgur kaynatma işlemi, büyük bir birlik sergilenerek, kurulan büyük ocaklarda büyük kazanların yerleştirilmesiyle gerçekleştiriliyor.
Tarladan hububat hasadının toplanmasıyla kaynamaya başlayan buğdaylardan bulgur elde ediliyor.
Geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen bulgur kaynatma işlemi vatandaşlar arasındaki iş birliğini güçlendiriyor.
Kış aylarına hazırlık
Sungurlu ve köylerinde vatandaşlar, dev kazanlarda büyük bir emekle buğday kaynatarak kış aylarına hazırlık yapıyor.
Buğdaylar yıkanıyor
Hasat yapılan buğdayların yıkanmasının ardından kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazanlarda bin bir güçlükle kaynatılan buğdaylar daha sonra yerlere serilen çadır ve hasırlar üzerinde kurutulmaya bırakılıyor.
Değirmenlere gönderiliyor
Kuruyan buğdaylar daha sonra bulgur olmak üzere değirmenlere gönderiliyor.
Bazıları kendisi için yapıyor bazıları ise satıyor
Kimi vatandaş kendi kışlık yiyeceğini hazırlıyor kimi vatandaş ise yaptığı bulgurları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.
"Akşama kadar sürekli karıştırarak kaynatıyoruz"
Sungurlu’ya bağlı Ortaköy köyünde her yıl bulgur kaynatan vatandaşlar, yaptıkları işlemleri şöyle anlatıyor:
Buğdaylarımız tarladan geliyor. Bir gün önce yıkıyoruz ertesi gün sabah kaynatmaya başlıyoruz. Akşama kadar sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Pişince kurumaya bırakıyoruz ve değirmenlere çektirmeye gönderiyoruz. Köy bulgurlarımız böyle oluyor. Her yıl köylerde geleneksel olarak yapılıyor. Her köy böyle kaynatıyor. Bulgur kaynatmak çok zor oluyor.