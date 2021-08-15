Süper Lig 2021-22: Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 2021-22: Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı nefes kesen anlara sahne olmaya devam ediyor. 2021-22 sezonu heyecanla başlarken, "Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme taşındı.

Adana Demirspor, 26 yıl sonra yeniden Süper Lig'de boy gösterecek.

Taraftarı ve yaptığı transferler ile lige renk katmaya hazırlanan Adana, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Vitor Pereria'nın öğrencileri Adana karşısında galibiyet almak için sahada olacak..

Her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ilk galibiyeti alarak lige moralli girmek istiyor.

Bunun akabinde futbolseverler ise Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR- FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

15 Ağustos Pazar günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını Ali Şansalan yönetecek.

Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

PEREİRA'DAN TOPLANTI

Vitor Pereira, dün yapılan antrenmandan önce öğrencileriyle bir toplantı düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, hazırlık dönemi boyunca çok iyi çalıştıklarını belirterek, “Şimdi bunun meyvelerini toplama zamanı. Lige 3 puanla başlamak moral açısından son derece önemli.

Rakibimiz ligin yeni takımlarından ve çok iddialı transferler yaptılar. Onlar da Fenerbahçe gibi bir takıma karşı kazanarak başlamayı çok isteyecek. Dikkatli olmalı ve motivasyonumuzu 90 dakika boyunca korumalıyız.” dedi.