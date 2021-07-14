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    Süper Lig 2021-22: Beşiktaş'ın derbi maçları ne zaman?

    Süper Lig fikstürünün belli olmasının ardından, Beşiktaş taraftarı derbi maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. "Beşiktaş'ın derbi maçları ne zaman?" sorusu gündeme taşındı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 01:19
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    Süper Lig 2021-22: Beşiktaş'ın derbi maçları ne zaman?

    Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunda fikstürün belirlenmesi için, kura çekimi dün yapıldı.

    Kura çekiminin ardından gözler bu sene oynanacak derbi maçlarına çevrildi.

    Geçtiğimiz sezon koronavirüs nedeniyle statlara seyirci alınmazken,  maçlar bu sezon yüzde 50 kapasite ile seyircili olarak oynanacak.

    Derbi maçlarında seyirciler statlardaki yerini alırken, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın oynayacağı derbi maçlarının zamanı belli oldu.

    "Beşiktaş'ın derbi maçları ne zaman? İşte tarihler..

    BEŞİKTAŞ'IN DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?

    • 10. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
    • 12. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
    • 17. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
    • 29. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
    • 31. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
    • 36. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

    Süper Lig 2021-22: Beşiktaş ın derbi maçları ne zaman? #1

    MEHMET TOPAL BEŞİKTAŞ'TA

    Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de oynayan Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Topal, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 32 maça çıkarken, 3 gol, 3 asistlik bir performansla takımına katkı sağladı.

    Süper Lig 2021-22: Beşiktaş ın derbi maçları ne zaman? #2

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