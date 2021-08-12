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- Süper Lig 2021-22: Sivasspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig 2021-22: Sivasspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 22:33
Süper Lig'in ilk maçı yarın Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması olacak. Yeni sezonda takımlar yine galibiyet ve şampiyonluk peşinde olacak.
Rıza Çalımbay ile şaha kalkan Sivasspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
Geçtiğimiz sezon zorlanan Konyaspor, lige galibiyetle başlayarak moral bulmak istiyor.
Futbolseverler ise Sivasspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunu araştırıyor.
Peki, Sivasspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sivasspor-Konyaspor maçı; Süper Lig'in 1. haftasında 16 Ağustos Pazartesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda, saat 19.15'te oynanacak.
SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇINDA KİM DÜDÜK ÇALACAK?
Sivasspor ile Konyaspor karşılaşmasında İstanbul bölgesinden Fırat Aydınus düdük çalacak.
Aydınus'un yardımcılığını ise Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.