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Süper Lig 2021-22: Sivasspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 2021-22: Sivasspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de ilk perde yarın açılıyor. Yeni bir heyecanın başlayacağı sezonda taraftarlar, Sivasspor-Konyaspor maçının detaylarını merak ediyor. Peki, Sivasspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?