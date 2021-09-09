Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu mu? 4. haftada düdük çalacak hakemler

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu mu? 4. haftada düdük çalacak hakemler

Süper Lig'e verilen "Milli Takım" arasının ardından 4. hafta heyecanı başlıyor. Futbolseverler ise maçların hakemlerini araştırıyor. Peki, Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu mu?

Süper Lig'de ilk üç hafta heyecan dolu anlara ve karşılaşmalara sahne olurken, 4. hafta ise Cumartesi günü başlıyor.

Ligin 4. haftasında Galatasaray-Trabzonspor maçının heyecanı yaşanacakken, maçları yönetecek hakemler ise araştırılmaya başlandı.

Futbolseverler tuttukları takımların maçlarında kimin düdük çalacağını merak ederek, "Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu mu?

SÜPER LİG'DE 4. HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Ligde 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

11 Eylül Cumartesi:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar

20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol

20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

12 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük