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- Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu mu? 4. haftada düdük çalacak hakemler
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu mu? 4. haftada düdük çalacak hakemler
- Haber Merkezi
- 09.09.2021 - 14:48
Süper Lig'de ilk üç hafta heyecan dolu anlara ve karşılaşmalara sahne olurken, 4. hafta ise Cumartesi günü başlıyor.
Ligin 4. haftasında Galatasaray-Trabzonspor maçının heyecanı yaşanacakken, maçları yönetecek hakemler ise araştırılmaya başlandı.
Futbolseverler tuttukları takımların maçlarında kimin düdük çalacağını merak ederek, "Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu mu?
SÜPER LİG'DE 4. HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU MU?
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Ligde 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
11 Eylül Cumartesi:
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar
20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol
20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
12 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
13 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük