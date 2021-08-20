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    Süper Lig'in ikinci haftası başlıyor: Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig 2021-2022 sezonunun ikinci haftası başlıyor. Maçları kaçırmak istemeyenler ise Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 17:14
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    Süper Lig'in ikinci haftası başlıyor: Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'in iddialı takımlarından birisi olan Trabzonspor, yeni sezonu Abdullah Avcı yönetiminde açtı.

    Yaptığı transferler ile lige damga vuran bordo-mavili ekip, Gaziantep karşısında galibiyet arayacak.

    Roma maçını 2-1 yenilgi ile tamamlayan Trabzonspor, Gaziantep karşısında galibiyet alarak moral bulmak istiyor.

    Bunun akabinde taraftarlar, "Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    23 Ağustos 2021 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Bu mücadele Trabzon'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

    Süper Lig in ikinci haftası başlıyor: Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma, BeıN Sports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

    Trabzonspor - Sivasspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen olacak.

    Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Ali Saygın Ögel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Kaçır olacak.

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