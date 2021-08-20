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- Süper Lig'in ikinci haftası başlıyor: Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in ikinci haftası başlıyor: Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 20.08.2021 - 16:33
- Güncelleme : 20.08.2021 - 17:14
Süper Lig'in iddialı takımlarından birisi olan Trabzonspor, yeni sezonu Abdullah Avcı yönetiminde açtı.
Yaptığı transferler ile lige damga vuran bordo-mavili ekip, Gaziantep karşısında galibiyet arayacak.
Roma maçını 2-1 yenilgi ile tamamlayan Trabzonspor, Gaziantep karşısında galibiyet alarak moral bulmak istiyor.
Bunun akabinde taraftarlar, "Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Bu mücadele Trabzon'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma, BeıN Sports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.
Trabzonspor - Sivasspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen olacak.
Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Ali Saygın Ögel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Kaçır olacak.