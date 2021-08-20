Süper Lig'in ikinci haftası başlıyor: Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in ikinci haftası başlıyor: Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 2021-2022 sezonunun ikinci haftası başlıyor. Maçları kaçırmak istemeyenler ise Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırmaya başladı.

Süper Lig'in iddialı takımlarından birisi olan Trabzonspor, yeni sezonu Abdullah Avcı yönetiminde açtı.

Yaptığı transferler ile lige damga vuran bordo-mavili ekip, Gaziantep karşısında galibiyet arayacak.

Roma maçını 2-1 yenilgi ile tamamlayan Trabzonspor, Gaziantep karşısında galibiyet alarak moral bulmak istiyor.

Bunun akabinde taraftarlar, "Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

23 Ağustos 2021 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Bu mücadele Trabzon'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma, BeıN Sports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

Trabzonspor - Sivasspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen olacak.

Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Ali Saygın Ögel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Kaçır olacak.