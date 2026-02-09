Sürekli kar biriken buzluklar için “kurtarıcı” hamle: Folyoyu böyle yerleştirin…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mutfakların vazgeçilmez yardımcılarından biri olan alüminyum folyo, bugüne kadar daha çok yiyecekleri saklamak, pişirme sırasında korumak ya da paketleme amacıyla kullanılmasıyla biliniyordu.

Ancak son dönemde sosyal medyada paylaşılan pratik bilgiler, folyonun aslında çok daha geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Çatal bıçakları parlatmaktan bulaşık makinesinde pas oluşumunu engellemeye kadar pek çok farklı amaçla kullanılıyor.

Birçok kişi buzluğuna bir parça alüminyum folyo koyuyor. İşte nedeni…

KARLANMA KABUSUNA SON

Alüminyum, doğası gereği mükemmel bir ısı iletkenidir. Buzluk bölmesinin iç yüzeylerine veya raflarına yerleştirilen alüminyum folyo, soğuk havanın bölme içinde çok daha homojen ve hızlı bir şekilde dağılmasını sağlar.

Bu durum, gıdaların daha kısa sürede donmasına yardımcı olurken, buzdolabının kalbi olan kompresörün de daha az çalışmasını sağlar.

NASIL UYGULANIR?

Buzluğunuzu boşaltın ve hafifçe temizleyin.

Buzluğun iç yan duvarlarını veya raflarını, mat kısmı dışa gelecek şekilde alüminyum folyo ile kaplayın.

Folyonun hava kanallarını (varsa) kapatmadığından emin olun.

Gıdalarınızı yerleştirin ve performans farkını izleyin.