İHA
Kilis'te vatandaşları güldüren olay...
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Akçabağlar Köyü kırsalında köylüler tarafından deve kuşu fark edildi.
YAKALANDI
Deve kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube ekipleri tarafından güvenli şekilde yakalandı.
SURİYE'DEN GELDİ
Suriye'den kaçtığı tahmin edilen deve kuşu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.
KORUMA ALTINA ALINDI
Yorgun düşen deve kuşu, yapılan kontrollerin ardından hayvanat bahçesinde koruma altına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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