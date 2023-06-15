Taha Duymaz'ın annesi: Mutfağı öksüz kaldı Antakya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın annesi ve yengesi, hatıralarını yaşatmak için mutfağına girdi.

İHA

Hatay’ın Yayladağ ilçesinde doğup büyüyen 19 yaşındaki Taha Duymaz, yayınladığı yemek videolarıyla kısa sürede fenomen hale geldi.

Duymaz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Antakya ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Taha Duymaz’ın 57 yaşındaki annesi Meryem Duymaz, bir süre sonra oğlunun hatıralarını yaşatmak için mutfağa geçmeye karar verdi.

Oğlu gibi yöresel ürünler yapan anne Duymaz’ı, haberi olmadan Taha Duymaz’ın bir arkadaşı videoya çekerek sosyal medyaya yükledi.

Bu videonunun çok beğeni ve takdir almasının ardından anne Duymaz, kendi adına da bir hesap açılmasını istedi.

3 evladını kaybetti

Depremde 3 çocuğunu toprağa veren acılı anne, tandır başındaki ve mutfaktaki yemek videolarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Oğlunun izinden gitmeye karar veren ve mutfağa her girdiğinde duygulanan anne Duymaz, “Tahasız mutfak öksüz kaldı.” dedi.

Anne Meryem Duymaz, Taha’nın yaptığı yemeklerle kısa sürede Türkiye genelinde tanındığını ama en önemli varlığını depremde kaybettiğini söyledi.

"Hayranları memnun kaldı"

Taha’nın hatıralarını ve hayallerini yaşatmak için kendisinin de kısa süre önce yemek yapmaya başladığını dile getiren Duymaz, şunları söyledi:

Üzülüyordum ama yemek yaptıkça rahatlıyorum. Taha’nın hatırasını yaşattıkça rahatlıyorum. Ekmek yapıyorum, dağlara kekik toplamaya çıkıyorum. Çok beğendiler herkes istedi. Çok sevindiler herkes beni arayıp soruyor. Ben de ekmek yapınca Taha’nın hayranları memnun kaldı. Videolarımı çekmelerini ben istemedim. Ama Taha’nın arkadaşları çekip sosyal medyaya koydular. Sonra bir kere başladım yemek yapmaya, baktım rahatlıyorum, devam ettim. Katıklı da yapıyorum çok sipariş geldi. Paketleyip kargo ile gönderiyorum. Mutfaktan çıkmak istemiyorum. Hepsi bana Taha’dan hatıra. Taha'sız öksüz kaldı mutfak. Böyle çok zoruma gidiyor.

"Hayallerini biz yaşatmak istiyoruz"

Taha Duymaz’ın yengesi Elif Duymaz ise şu ifadeleri kullandı: