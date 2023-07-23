Taksim'de bir kişi sıcak asfaltın üzerine yumurta kırdı İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik yerlere sığınırken, bir vatandaş Taksim Meydanı’nda sıcak asfalt üzerinde yumurta pişirip ekmek banarak yedi.

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İHA

Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava İstanbul genelinde de etkili olmaya devam ediyor.

Hava sıcaklığının nemle beraber 38 dereceyi bulduğu megakent genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor.

Taksim ve İstiklal Caddesi’nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar Gezi Parkı’nda yeşilliklere uzandı.

Asfaltta yumurta pişirdi

28 yaşındaki Ramazan Deniz ise sıcak havalara dikkat çekmek amacıyla Taksim Meydanı’nda asfaltın üzerine yumurta kırdı.

Pişen yumurtayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Gözümle gördüm çok şaşırdım"

Asfalttaki yumurtayı gören nostaljik tramvay vatmanı Hüseyin Çoraklı, şunları söyledi:

45 dereceye yakın sıcaklık var. Pişmemesi imkansız. Gözümle gördüm çok şaşırdım. Zaten küresel ısınmadan da uzmanlarımız bahsetmişti. Hatırladığım kadarıyla 12.00 ve 16.00 arası vatandaşları sokağa çıkmama konusunda da uyardılar. Çok bunaltıcı bir sıcaklık var.

Yumurtayı yedi

Asfalt zemine yumurta pişiren Ramazan Deniz, pişirdiği yumurtayı arkadaşlarıyla beraber yedi.

Uğur Dündar da kaplıcada yumurta haşlamıştı

Öte yandan yaşı 45 üzerinde olanların çok iyi hatırlayacağı bir başka sıcak hava olayı da Uğur Dündar'ın haberleri.

Dündar, TRT'de çalıştığı yıllarda asfaltta yumurta pişirme, kaplıcada yumurta, patates haşlama haberleri ile televizyon ekranlarında sıkça yer almıştı.