Tarım Bakanlığı hileli ürün satan yeni işletmeleri ifşaladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Halk sağlığını hiçe sayan, sattıkları ayıplı ürünlerle kar peşinde koşan üretici ve perakendeciler mercek altında.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklamaya devam ediyor.

20 YENİ ÜRÜN DAHA LİSTEYE GİRDİ

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Listeye 1'i sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 20 yeni ürün daha eklendi.

TARHANADA GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ

Listede tarhana, sucuk, kıyma ve bal gibi ürünler yer aldı. Yapılan son testlerde, bazı markaların 'tarhana' ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası olduğu belirlendi.

KIYMALI BÖREKTE SAKATAT ETİ

Bal ürünlerinde de taklit veya tağşiş tespiti yapıldı. Et ve et ürünleri markasında ise lahmacun harcında kanatlı et olduğu belirlendi.

Bir işletmede ise kıymalı kol böreğinde kanatlı eti ve sakatat bulundu.