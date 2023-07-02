Tatilciler dönüyor! Muğla çıkışlarında yoğunluk başladı Bayram tatilini bitiren vatandaşlar, dönüş yoluna geçti. Muğla'dan ayrılan vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluştururken, polis ekipleri ise trafiği yönlendirerek kazaların önüne geçmeye çalışıyor.

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Kurban Bayramı'nın ve tatilin sona ermesinin ardından, Muğla'ya gidenler geri dönüş yoluna geçti.

Yerli ve yabancı turistin akın ettiği Muğla'dan dönenler, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Cuma günü akşam başlayan tatilcilerin dönüşünün bu gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Dönüş yapan tatilciler kadar Muğla’ya gelenlerin oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

Trafik ekipleri görev başında

Muğla genelindeki karayollarında iki yönlü araç yoğunluğu yaşanırken, sürücülerin karayolu üzerindeki kavşaklardaki trafik ışıklarında beklememeleri için sinyalizasyon ışıkları yerine trafik ekipleri görev yapmaya başladı.

Özellikle Fethiye-Marmaris karayolunun birleştiği Gökova kavşağından Muğla çıkışı Yatağan ilçesine kadar olan şehir içi ve bölge trafik sorumluluğundaki ışıkların tamamında trafik akışı ekipler tarafından yapılıyor.