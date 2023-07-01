Tatilciler Kuşadası'na akın etmeye devam ediyor Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşırken, bazı vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Bazıları ise gözde tatil merkezi Kuşadası'na akın ediyor.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, Kuşadası'na akın etti.

Alt ve üst yapısı yenilenen Kuşadası, yaklaşık 2 milyon kişinin tercih ettiği yerlerden birisi oldu.

Yazın tadını çıkaran vatandaşlar, şimdiye kadar sorunsuz bir tatil yaşadı.

Geriye dönenlerin olmasına rağmen Kuşadası, doluluğu ile diğer beldeleri geride bıraktı.

"Huzurlu bir tatil geçiriyoruz"

Türkiye’nin gözde tatil merkezi olan Kuşadası’nda mutlu bir şekilde bayram tatili yapan vatandaşlar, “Turizm kentleri tatil dönemlerinde yoğun bir şekilde turist akınına uğrar. Kuşadası bu bayramda yine biz tatilcilerin tercih merkezi oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nin işbirliği, biz tatilcilere hizmet olarak dönmüş durumda. 9 gün gibi uzun bir tatil süreci olmasına rağmen hiçbir sorun yaşamadan huzurlu bir tatil geçiriyoruz” diye konuştu.