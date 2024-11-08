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İHA

Tekirdağ'da gerçekleştirilen trafik uygulamasında ilginç görüntüler orataya çıktı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Muhittin Mahallesi’nin Atatürk Bulvarı girişinde yapılan trafik uygulamasında bir araç durduruldu.

ALKOLLÜ YAKALANDI

Ekipler, durdurdukları aracın sürücüsü Osman Güner’in 0,80 promil alkollü olduğunu belirledi.

Osman Güner’e alkollü araç kullanmaktan para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 6 ay el konuldu.

"CEZA YEDİM AMA GALATASARAY'IM KAZANDI"

Alkollü mekandan döndüğünü ifade eden sürücü Güner, "Galatasaray’ımız önemli bir galibiyet aldı. Avrupa’nın devlerine kök söktürüyor. Alkollü yakalandık, ehliyeti kaptırdık, ceza yedik ama yine çok mutluyum. Galatasaray’ım her şeyim." dedi.