Tekirdağ'da iş yerinin deposu alev alev yandı

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerine ait depo olarak kullanılan yapıda yangın çıktı.

Yapırı saran alevler çevrediler tarafından ihbar edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede çevredeki binalar için tehlike oluşturmaya başladı.

RÜZGAR ALEVLERİ HARLADI

Yangın, hızla barakanın bitişiğindeki 3 katlı binanın dış cephesini sardı.

Alevler binanın dış cephesinden yükselirken mahallede büyük bir panik yaşandı.

İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak alevlere müdahale etti. Yoğun çaba harcayan ekipler, yangının bina içine sıçramasını önledi.

KORKU İÇİNDE İZLEDİLER

Yangın sırasında mahallede toplanan vatandaşlar, alevlerin metrelerce yükseldiği anları korku dolu gözlerle izledi.

Bazı vatandaşlar ise telefonlarıyla bu anları kaydetti.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiyenin yoğun çalışmaları sayesinde yangın çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınırken, barakada ve 3 katlı binanın dış cephesinde hasar oluştu.

Soğutma çalışmalarının ardından olay yerinde incelemeler başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.