Tekirdağ’da lodos fırtınası balıkçıların denize çıkmasına engel oldu

Marmara Denizi’nde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Süleymanpaşa kıyılarında balıkçı tekneleri iki gündür denize açılamadı.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 19:52
  • Tekirdağ Süleymanpaşa'da lodos fırtınası, balıkçı teknelerinin iki gündür denize çıkmasını engelliyor.
  • Güçlü rüzgarlar, deniz görüş ve seyir güvenliğini tehdit ediyor.
  • Ticari gemiler de fırtınadan etkilenerek Tekirdağ açıklarında beklemeye başladı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde lodos etkisi...

İlçe kıyılarında iki gündür aralıksız devam eden lodos fırtınası, denizde görüşü ve seyir güvenliğini olumsuz etkiledi.

BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI

Balıkçı barınaklarında bekleyen tekneler, dalgalar sebebiyle sefer gerçekleştiremedi.

Kıyıda oluşan rüzgar, kıyıya yakın seyreden büyük tonajlı bazı ticari gemiler de fırtınanın etkisiyle Tekirdağ açıklarına demirleyip beklemeye geçti.

