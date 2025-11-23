Tekirdağ'da öğretmeni olduğu öğrencisiyle 70 yıl sonra huzurevinde buluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emekli matematik öğretmeni 97 yaşındaki Münevver Atayurt ile 1950’lerde Tekirdağ’da öğrencisi olan 83 yaşındaki inşaat mühendisi Cafer Özalp, İstanbul’daki Etiler Huzurevi’nde yolları kesişince 70 yıl önceki öğretmen-öğrenci bağını yeniden kurdu.

Balıkesir Eğitim Enstitüsü mezunu olan Münevver Atayurt, Ankara, Tekirdağ, Afyon ve İstanbul gibi şehirlerde görev yaptı. Binlerce öğrenci yetiştiren Atayurt, 1983’te öğretmenliği bırakarak 2019’da Etiler Huzurevi’ne yerleşti.

TESADÜFLERLE YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Cafer Özalp, çalışma hayatının ardından eşiyle 2012’de farkında olmadan Atayurt’un kaldığı huzurevine yerleşti. Öğretmen ve öğrencisi, Tekirdağ Mezunlar Cemiyeti’nin 2020’deki buluşmasında birbirlerini tanıyarak eski bağlarını hatırladı.

HUZUREVİNDE BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRİYORLAR

Atayurt ve Özalp, huzurevinde İngilizce derslerine birlikte katılıyor, kahve eşliğinde geçmişi yad ediyor ve yılların eskitemediği dostluklarını sohbetlerle pekiştiriyor. Atayurt, öğrencisiyle aynı binada yaşamaktan duyduğu mutluluğu, “Kendi çocuğumu bulmuş gibi oldum” sözleriyle ifade ediyor.

ÖĞRENCİ, HOCASIYLA YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİ

Cafer Özalp, Tekirdağ’daki ortaokul yıllarından sonra öğretmeniyle hiç görüşmediklerini anlatarak, “70 yıl sonra tekrar görmek nasip oldu. Hocamla sanki çok eskiden beri berabermişiz gibi hissettim” dedi. Özalp, Atayurt sayesinde matematiği sevdiklerini ve derslerinin hayatında etkili olduğunu belirtti.

HUZUREVİNDE ARKADAŞLIK VE DOSTLUK GELİŞİYOR

Etiler Huzurevi Müdürü Kerem Kaymaz, Atayurt ve Özalp’in sadece öğretmen-öğrenci değil, arkadaş ve dost olarak da ilişkilerini geliştirdiklerini söyledi. Huzurevinde 93 emekli öğretmen bulunduğunu belirten Kaymaz, “Öğretmenlerimiz kurumun kültürel omurgasını oluşturuyor ve sakinlerimizle iletişimimize büyük katkıda bulunuyor” dedi.