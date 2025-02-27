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AA

Koyunların kuzulama dönemi başladı.

Bir zamanlar adı terörle anılan Cudi Dağı'nda şimdi kuzu sesleri yükseliyor.

Bu dönem kuzuların hayata tutunabilmesi için büyük önem taşıyor.

Ata mesleği koyun yetiştiriciliğini kendilerine ait arazilerde ya da kiraladıkları meralarda sürdüren göçerler, brandadan yaptıkları ağıllarda hayvanlarının barınmasını sağlıyor.

GÖÇERLERİN MESAİSİ ARTTI

Son günlerde kış koşullarının ağırlaşmasıyla zorluk çeken göçerlerin, 2 ay önce başlayan kuzulama sezonunda da mesaileri arttı.

Rutin işlerinin yanı sıra günün 24 saati gebe hayvanları ve yeni doğan kuzuları korumak için ağılda vardiyalı nöbet tutan besicilere, kadınlar da destek veriyor.

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ DEDE MESLEĞİ

Merkeze bağlı Üçkiraz köyü mevkiinde ailesiyle koyun yetiştiriciliği yapan Mahmut Kaptan, çok zor olan göçerliği dede mesleği olduğu için sürdürdüklerini söyledi.

“BÜTÜN AİLE NÖBETLEŞE HAYVANLARA BAKIYORUZ”

Zorlu koşullara rağmen işlerini severek yaptıklarını kaydeden Kaptan, "Kuzu doğumları döneminde çok yoğunluk oluyor. Bu yoğunluk 3 ay boyunca sürüyor. 7 gün 24 saat bütün aile nöbetleşe hayvanlara bakıyoruz. Doğum yapan koyunun yanında olmamız lazım. Yoksa hayvan boğulabilir. Doğum sonrası hemen yavru kuzuya süt veriyoruz." dedi.

Koyunlarının kuzu doğumlarının tamamlandığını bildiren Kaptan, ani hava değişikliği nedeniyle bazı kuzuların hastalandığını, bakımla bu süreci atlatacaklarını dile getirdi.

“EKİPLER HAYVANLARIN KONTROLÜNÜ SAĞLIYOR”

Son günlerdeki kar yağışıyla su sıkıntısının yaşanmamasını beklediklerini belirten Kaptan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aşılama ve küpeleme destekleri aldıklarını, ekiplerin hayvanların kontrolünü sağladığını bildirdi.

“BURANIN OTU DAHA VERİMLİ OLDUĞU İÇİN BURAYI TERCİH EDİYORUZ”

Kışlaklarda yaklaşık 5 ay kaldıklarını dile getiren Kaptan, "Yazın buralar ısınınca hayvanlarımızı serin yaylalara götürüyoruz. Yılın 12 ayı işimiz hayvancılık oluyor. Böyle geçiyor hayatımız. Buranın otu hayvan için daha verimli olduğu için burayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

“KIŞLAK OLARAK CUDİ DAĞI'NIN YAMACINI KULLANIYORUZ”

Besicilerden İbrahim Soğunç da ata mesleğini ailece sürdürdüklerini, 3 yıldır Cudi Dağı eteklerinde kaldıklarını belirterek, "Her yıl farklı yaylalara gidiyoruz. 3 yıldır kışlak olarak Cudi Dağı yamacını kullanıyoruz. Hayat şartlarımız zor. Çadırda yaz kış yaşıyoruz. Buralarda elektrik olmadığı için aydınlatmamızı güneş enerjisinden alıyoruz." dedi.

“KENT GENELİNDE YÜZDE 70 ORANINDA DOĞUMLAR BİTTİ”

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız ise il genelinde 260 göçerin Şırnak merkeze bağlı kırsalı kışlak olarak kullandığını bildirdi.

Şırnak'ta toplam 1 milyon 260 bin küçükbaş hayvan olduğunu, bu hayvanların yüzde 65'ine göçerlerin baktığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: