Tıp tarihine geçen olay! Anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı yapıldı.. ABD'de anne karnındaki bebeğe yapılan ameliyat bu alandaki ilk ameliyat olarak tıp tarihine geçti.

Boston Çocuk Hastanesi'nde tıp tarihine geçecek bir ameliyat gerçekleştirildiği bildirildi.

Hastanede bulunan doktorlar, eşine az rastlanan bir beyin ameliyatı gerçekleştirdi.

Yerel basında yer alan iddialara göre Louisiana'da yaşayan Derek ve Kenyatta Coleman çifti, kontrol için gittikleri Boston Çocuk Hastanesi'nde duydukları ile şok yaşadılar.

Doktorlar bebeğin beyninin içinde nadir görülen bir kan damarı anormalliği olan vasküler malformasyon olduğunu tespit etti.

Ailenin bebek doğmadan önce ameliyat edilip edilmemesine karar vermesi gerekiyordu ve çift ameliyata onay verdi.

Ailenin onay vermesinin ardından ameliyat gerçekleşti ve bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Bu ameliyat, ABD'de anne karnındaki bir bebeğe yapılan ilk ameliyat olarak tıp tarihine geçti.