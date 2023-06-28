Tır şoförleri bayrama Kapıkule'de sıra beklerken girdi Kurban Bayramı'nda işleri nedeniyle aileleri ile birlikte olamayan tır şoförleri bayrama buruk girdi.

AA

Bayramlarda ailerinden uzakta olanları bir hüzün kaplar. Kapıkule'den çıkış için bekleyen tır şoförleri de bayrama ailelerinden uzakta girmenin burukluğunu yaşadı.

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yük götürecekleri Avrupa ülkelerine geçmek için tır parklarında bekleyen şoförler ailelerinden uzakta bayrama girdi.

Arkadaşları ile bayramlaştılar

Tır şoförler, bayram namazının ardından tır parkındaki meslektaşlarıyla bayramlaştı.

Aileleri ile telefonla görüştüler

Aileleri ve yakınlarını telefonla görüntülü arayan tır şoförleri, yakınlarının bayramlarını kutladı.

Bayramı ailesinden uzakta geçirmenin hüznü

Almanya'ya yük taşıyan Adnan Bayrak, bayramı ailesinden uzakta geçirmenin hüznünü yaşadığını söyledi.

"32 yıllık meslek hayatımda çok az bayramı evde geçirdim"

Tır şoförlüğünün zor bir meslek olduğunu belirten Bayrak, şöyle konuştu:

Bayramlarımız yollarda geçiyor. 32 yıllık meslek hayatımda çok az bayramı evde geçirdim. Tüm arkadaşlarımız böyle. Bayramlarda meslektaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Bayram buruk geçiyor.

Hollanda'ya giden Ali Yıldız da ailesi ve yakınlarıyla telefonla bayramlaştığını dile getirdi.

"Ekmek paramızı kazanmak için yollardayız"

Bayram sabahlarının hüzünlü geçtiğini ifade eden Yıldız, da yaşadıklarını şöyle anlattı: