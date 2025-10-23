Tişörtlerinizdeki deliklerin sebebi güve değil: Bakın neden deliniyormuş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

En sevdiğiniz tişörtü giyiyorsunuz, biraz sonra fark ediyorsunuz ki minik minik delikler belirmiş…

Başta gözünüze bile çarpmıyor, ama birkaç yıkamadan sonra aynı noktalar hep delinmiş gibi görünmeye başlıyor.

Ancak bu delikler çoğu zaman güvelerden kaynaklanmıyor.

Peki, tişörtleriniz neden bu kadar kolay deliniyor?

TİŞÖRTLERİNİZDEKİ KÜÇÜK DELİKLERİN ASIL SEBEBİ

Uzmanlar, tişörtlerde delik oluşmasının en yaygın nedenlerinden birinin yıkama alışkanlıkları olduğunu söylüyor.

Çamaşır makinesine kirli giysileri rastgele atmak, özellikle fermuarlı giysiler, metal kancalı sütyenler veya düğmelerle birlikte yıkamak, kumaşlarda küçük deliklere yol açabilir. Bu nedenle hassas parçaları mutlaka çamaşır torbasına koymak ve fermuarları kapatmak öneriliyor.

Bazen deliklerin sebebi çamaşır makinesinin kendisi de olabilir. Tamburda oluşan küçük hasarlar veya sürtünmeler, giysilerde çatlaklar ve delikler oluşturabilir.

Ayrıca kemerler, düğmeler ve takılar gibi metal parçaların sürtünmesi de tişörtlerin en çok hasar gördüğü noktalarda çatlaklara yol açar. Özellikle keskin kenarlı metal parçalar kumaşa temas ederse, delik oluşumu hızlanır.

Peki, bu deliklerin oluşması nasıl önlenir?

Daha kalın ve sık dokulu kumaşlar deliklere karşı daha dayanıklıdır. Bu nedenle daha kalın kumaşlar tercih edebilirsiniz.

Hassas tişörtlerinizi bir çamaşır torbasına koyup yıkayın. Bu yöntem fermuar ve metal parçalardan korur.

Yıkama döngüsünü yumuşak seçin. Sert programlar kumaşı daha hızlı yıpratır.

Küçük çatlaklar için iğne ve iplikle hızlı bir müdahale, deliklerin büyümesini önler.