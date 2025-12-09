TK KOOP Market 9-15 Aralık 2025: Kıyma 192.00 TL, tavuk 109.90 TL, sucuk 175.00 TL...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

KOOP Market, 9-15 Aralık 2025 kampanyalarını müşterileriyle paylaştı.

Bu tarihler arasında geçerli olacak indirimler; peynir ve süt ürünlerinden şarküteriye, tavuktan temizlik ve hijyen malzemelerine kadar pek çok kategoriyi kapsıyor.

Yayımlanan kampanya afişleri, alışveriş yapmayı planlayanların ilgisini çekmiş durumda.

Yeni fırsatların neler olduğunu merak eden vatandaşlar ise detayları incelemeyi sürdürüyor.

İşte KOOP Market’in bu haftaki indirimleri…