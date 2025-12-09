Abone ol: Google News

Tarım Kredi Koop Market'te bu salıdan itibaren geçerli olacak indirimlerde et, tavuk, sucuk, kavurma, peynir, çay, yağ ve pirinç gibi birçok temel malzeme yer alırken; atıştırmalık ve temizlik ürünleri de fırsatlarda yer aldı. İşte, 9-15 Aralık KOOP Market fırsatları...

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 09:45
TK KOOP Market 9-15 Aralık 2025: Kıyma 192.00 TL, tavuk 109.90 TL, sucuk 175.00 TL...
  • TK KOOP Market, 9-15 Aralık 2025 arasında geçerli olacak indirim kampanyasını duyurdu.
  • Kampanya, et ve tavuk ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoriyi kapsıyor.
  • İlgilenen müşteriler kampanya detaylarını incelemeye devam ediyor.

KOOP Market, 9-15 Aralık 2025 kampanyalarını müşterileriyle paylaştı.

Bu tarihler arasında geçerli olacak indirimler; peynir ve süt ürünlerinden şarküteriye, tavuktan temizlik ve hijyen malzemelerine kadar pek çok kategoriyi kapsıyor.

Yayımlanan kampanya afişleri, alışveriş yapmayı planlayanların ilgisini çekmiş durumda.

Yeni fırsatların neler olduğunu merak eden vatandaşlar ise detayları incelemeyi sürdürüyor.

İşte KOOP Market’in bu haftaki indirimleri…

