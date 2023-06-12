İHA

Tokat'ın Halilalan köyünde yaşayan Ergin Say, geçtiğimiz yıl arkadaşıyla beraber mantar toplamaya çıktı.

Say, tarlasında gördüğü garip taşı arkadaşının yardımıyla evine taşıdı.

Çevresinde bulunan kişilerin taşın göktaşı olduğunu belirtmeleri üzerine Say, analiz edilmesi için taştan bir parça kopartarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gönderdi.

60 kilodan ağır olan taşın analiz sonucunu bekleyen Say, çevresinde bulunan vatandaşlar tarafından milyoner olarak anılmaya başlandı.

Çevresinde bulunan vatandaşların milyoner gözüyle baktığını belirten Ergin Say, şunları söyledi:

Bu taşı 2022 yılının Ağustos ayında buldum. İşlerimin yoğunluğundan dolayı tahlil yaptırma şansım olmadı. Yeni bir parça kırdık ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne numune gönderdim. Bu taşı tarlamız da bulduk ve test sonucunu bekliyoruz. Tarlaya mantar toplamak amaçlı gitmiştik, tarlada tesadüfen bulduk. Yanım da Ahmet isimli arkadaşım vardı. Traktörü taşı bulduğumuz yere getirdik ve Ahmet ile beraber yükledik.



Taşın orta kısmında sert bir katman var. Kırmaya çalıştığımızda kıvılcım çıkıyor. Şuanda tahlil sonucu çıkmadığı için biz de emin değiliz göktaşı olduğundan. Gösterdiğimiz kişilerin çoğunluğu göktaşı dediler ancak uzman kişilerin vereceği sonuçları bekliyoruz. Şuanda ağırlığı yaklaşık olarak 61 kilo geliyor. Bu taş göktaşı çıkarsa NASA ile irtibata geçeceğiz. Analiz için gönderdiğimiz ülke bağlantı sağlıyorlarmış. Onlar aracılıyla bu taşı satacağız.



Biraz araştırma yaptım bu göktaşların da bulunan element miktarına göre fiyatı değişiyormuş. Analiz raporu gelemediği için bir fiyat veremiyorum. Bu taşı kırmak çok zor kırmayı denedik ama çok zor oldu. Bu taşı bilen kişiler bize milyoner olarak bakıyor. Taş hakkında kesin bir şey olmadığı için bizde bir şey diyemiyoruz ancak bilen insanların hepsi bizi milyoner sanıyor. Bu orta kısmında bulunan sert yüzey atmosfere girdiğinde oluştuğunu öğrendim.