TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Konya'da hangi ilçelere konut yapacak?

TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Konya'da hangi ilçelere konut yapacak?

TOKİ Konya kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 7 bin 655 konutun sahibini bulacağı Konya TOKİ kura çekilişi tarihleri belli oldu..

TOKİ “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinin kura çekimleri il il yapılan kuralar ile devam ediyor. Şimdiye kadar 23 ilde noter huzurunda yapılan kuralar sonucunda 50 binden fazla kişi hak sahibi oldu.

Kuralar sürerken Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bulunan illerde kuralar tamamlandı. Şimdi gözler diğer illere çevrildi. TOKİ'nin Konya'da yapacağı konutlar için kura çekiminin ne zaman yapılacağı belli oldu.

7 bin 655 konutun sahibini bulacağı Konya TOKİ kura çekilişinin tarigi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı.

Peki, TOKİ Konya kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte o tarih..

TOKİ Konya kura çekimi ne zaman?

TOKİ Konya kura çekimi 2 Aralık tarihinde saat 10.00'da başlayacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekilişi 7 Aralık tarihinde tamamlanacak.

TOKİ Konya'da hangi ilçelere konut yapacak?

TOKİ'nin Konya'da konut yapacağı iller şu şekilde;

Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Merkez, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak.