Toplu taşıma kullananlar dikkat! Meclis onayladı, o şehirde ulaşım kartlarına yaş sınırlaması geliyor… Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir karar gündem oldu. Ulaşım kartlarına yaş sınırlaması meclis tarafından onayladı. Artık o şehirde ulaşım kartlarında yaş sınırı olacak…

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Ulaşım kartlarıyla ilgili yeni bir düzenleme gündeme geldi. Yapılan yeni düzenlemeye göre ulaşım kartlarına yaş sınırlaması geleceği bildirildi.

Söz konusu olan düzenlemeyle birlikte öğrenci kartları 30 yaşından büyük öğrenciler tarafından artık kullanılamayacak.

30 yaşını aşan ve öğrenci kartı kullananlar vatandaşlar ise tam bilet ücret tarifesine geçecek.

Öğrenci kartlarına yaş sınırı

Mesclis tarafından onaylanan karara göre artık İzmir’de öğrenci kartlarında yaş sınırlaması uygulanacak. Karar 1 Haziran 2024 tarihi itibariyle İzmir’de bulunan tüm ulaşım kartı kullanılan toplu taşımalarda geçerli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi alınan bu kararın yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de düşünülerek sınırın 30 olarak belirlendiğini belirtti.