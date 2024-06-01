Trabzon'da 45 yıllık sınıf öğretmenine veda programı Yomra'da emekli olan 45 yıllık sınıf öğretmeni Hami Topal'a okulunda sürpriz veda düzenlendi. Etkinlikte hem Topal hem de öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

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AA

Trabzon'da Yomra Merkez İlkokulu öğrenci, öğretmen ve idarecileri, emekliye ayrılan 65 yaşındaki Hami Topal için veda programı organize etti.

Öğrenciler, son derse girmek için okula gelen Topal'ı bahçe kapısında ellerinde balonlarla karşıladı.

Öğrencilere tek tek veda etti

Gördüğü manzara karşısında duygulanan öğretmen, öğrencileri ile tek tek vedalaştı.

Uzun süre alkışlanan Topal, bu güzel uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

"Hepsini sevgi ve saygılarımı gönderiyorum"

Topal, genç yaşta Kastamonu'ya 50 kilometre uzaklıkta bir köyde mesleğe başladığını belirterek, "Köyde başlayan meslek hayatım uzun yıllar devam etti. 1994 yılında Yomra Merkez İlkokulu'na en genç öğretmen olarak geldim ve yaş haddinden emekli oluyorum. Çok mutluluklar yaşadım bu sürede, çok başarılı öğrencilerimiz oldu. Hepsini sevgi ve saygılarımı gönderiyorum." dedi.

"Sizlerden de helallik istiyorum"

Ülkenin geleceği olan çocukları çok sevdiğini dile getiren Topal, şunları kaydetti:

Milli Eğitim Müdürüm, okul müdürlerimiz, değerli meslektaşlarım, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan velilerime teşekkür ediyorum. Bana yaşattığınız bu mutluluğu da Allah size yaşatsın.



Ali Maraba, Atilla Gümüş meslektaşlarımız hayatlarını kaybederek aramızdan ayrıldılar. Onların da yanımızda olmasını isterdim. Allah onlara rahmet eylesin. Buradan başka yerlere giden, ayrılanlara selamlarımı iletiyorum.



Ben bütün hakkımı helal ettim, sizlerden de helallik istiyorum. Beni sürekli motive eden, güler yüzle okula gönderen değerli eşime de teşekkür ediyorum.

Konuşmaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yıldırım, Hami Topal'a plaket verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)