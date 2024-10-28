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İHA

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Cevat Can ve Elif Çilingir çiftinin düğünü, renkli görüntülere sahne oldu.

Düğün davetlileri, damadın arkadaşlarının ilginç sürprizini şaşkınlıkla izledi.

"ACI KAYBIMIZ"

Damadın arkadaşları düğüne, üzerinde damadın isminin yazılı olduğu ve ölüm tarihi 26.10.2024 ile ölüm nedeni "Evlilik" yazılı olduğu mezar taşı ile geldi.

Cenazelere gönderilen "Acı kaybımız" yazılı çelenk ile mezar taşını taşıyan arkadaşları, kendi aralarından seçtikleri bir hocadan da tıpkı bir cenazedeki gibi evlenen arkadaşları için helallik aldı.

"BEKAR ZAMANINDAN KALMA HAKLARINIZI HELAL EDİYOR MUSUNUZ?"

Düğünde "Bekar dünyasından evlilik hayatına intikal eden Cevat kardeşimizi nasıl bilirdiniz?" ve "Bekar zamanlarından kalma haklarınızı helal ediyor musunuz?" gibi sorularla helallik istemesinin ardından arkadaşları, damada haklarını helal etti.

İlginç anlar, düğüne katılanları tebessüm ettirdi.

DÜĞÜN HEDİYELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca damadın arkadaşları, düğün hediyesi takı olarak emzik, mutfak önlüğü ve mutfak eldiveni hediye ederek hediyelerini damadın boynuna astı.