Trabzon'da off-road yarışında araç, takla atarak bitiş balonunu devirdi

Trabzon'un Of ilçesinde yaklaşık 2 kilometrelik çamurlu parkurda gerçekleştirilen yarışlara, 25 farklı ilden gelen 80 off-road aracı katıldı. Beş ayrı kategoride mücadele eden pilotlar; hız, dayanıklılık ve sürüş tekniklerini sergileyerek zorlu engelleri aşmaya çalıştı.

Çamur, rampa ve su geçişleriyle dolu parkurda araçların performansı izleyenleri büyüledi. Bazı araçlar parkuru tamamlayamayarak iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

TAKLALARLA GELEN BİTİŞ HEYECANI

Yarışların finalinde bir araç, parkurda takla atarak bitiş balonuna çarptı. Kameralara yansıyan anlarda, sürücünün kazayı yara almadan atlatması ve ardından arkadaşlarıyla kutlama yapması dikkat çekti.

"OF, SPOR TURİZMİNDE ADINDAN SÖZ ETTİRECEK"

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, etkinliğin ilçeye enerji kattığını belirterek şunları söyledi:

Of’umuzun dinamizmini artırmaya devam ediyoruz. Karadeniz’in eşsiz doğasında heyecan dolu bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu festivalle ilçemizi spor turizmi açısından da tanıtmak istiyoruz.

"GELENEKSEL HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Of Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Ali Şahin ise ilk kez kendi bölgelerinde böyle bir organizasyon düzenlemenin gururunu yaşadıklarını ifade etti:

“Pistimiz 2 kilometre uzunluğunda ve tamamen çukur ile engellerden oluşuyor. Katılımın yüksek olması bizi çok mutlu etti. Hedefimiz, bu festivali geleneksel hale getirmek.”