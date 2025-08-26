Trabzon'da site bahçesi hatıra ormanına dönüştü

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde bulunan Çamlık Altı Sitesi’nde site yönetimi, bugüne kadar yaşamış ve hayatını kaybetmiş eski sakinlerin isimlerini unutulmaması için site bahçesindeki ağaçlara veriyor.

SİTE SAKİNLERİ DUYGUSAL ANLAR YAŞIYOR

Uygulama kapsamında hayata geçirilen plakalar, vefat eden kişilerin isimlerini içeriyor. Bahçeye inen site sakinleri, ağaçlarda asılı isimliklerle eski komşularını anma fırsatı buluyor. Özellikle eşini veya yakınını kaybeden bazı sakinler, isimlerle karşılaştıklarında duygusal anlar yaşıyor.

57 İSMİN YER ALDIĞI BAHÇEDE UYGULAMA SÜRECEK

Şu anda 57 kişinin isminin yer aldığı ağaçlara, bundan sonra da hayatını kaybeden site sakinlerinin isimleri tek tek eklenecek.

"İNSANLAR HATIRLAR VE DUA EDER DİYE DÜŞÜNDÜK"

Soğuksu Mahallesi Çamlık Altı Sitesi Yöneticisi Şevket Öngöz, uygulamayla ilgili şunları söyledi:

Bu isimler, sitede yaşayıp vefat etmiş insanların isimleri. İnsanlar gördüğünde hatırlar ve bir dua ederler diye böyle bir şey düşündük. Başka isimler burada yer almıyor, yalnızca bu sitede vefat edenlerin isimlerini asıyoruz. Site sakinleri projemizi duyunca çok mutlu oldu, eşleri vefat edenler de dahil.

"ÖLEN EŞİMİN İSMİ, AĞAÇTA YAŞAYACAK"

33 yıldır sitede yaşayan Hatice Sayın, ölen eşi Turan Sayın’ın isminin ağaçlarla yaşadığını belirterek, "Çok hoşuma gitti. Artık her gün ağaca bakıyorum. Ölen eşimin ismi ağaçta yaşayacak. Ölen komşularımızı unutmuştuk, ama artık ağaca bakıp hatırlıyoruz ve rahmet ediyoruz." dedi.