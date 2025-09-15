Trabzon'da yılın ahisi seçilen taş oyma ustası, mesleğini oğullarına aktardı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki taş ustası Dertlioğlu, 43 yıldır sürdürdüğü mesleğini oğullarına aktararak tarihi eserleri aratmayan cami kapıları, mihrap, minber ve kürsüler yapıyor.

MİMAR SİNAN'IN İZİNDEN

Arkadaşının yanında başladığı taş işçiliğinde mesleğin inceliklerini öğrenen Dertlioğlu, yıllar içinde kendini geliştirdi. İlhamını Mimar Sinan’ın eserlerinden aldığını belirten usta, İstanbul’daki tarihi camileri fotoğraflayarak çalışmalarında örnek alıyor.

Çoğunlukla limra taşını işleyen Dertlioğlu, şu anda Pelitli Mahallesi’nde inşası süren Adnan Kahveci Camisi için çalışıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından “Yılın Ahisi” seçilen Dertlioğlu, bu unvandan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

HER ESERİM BİRBİRİNDEN FARKLI

Türkiye’nin birçok ilindeki camilerde eserleri bulunan Dertlioğlu, yaptığı işin manevi yönüne dikkat çekti:

“Her yaptığım eser birbirinden farklıdır, birbirinden güzeldir. Akşam yattığımda ertesi gün daha güzel bir eser yapmak için hayal kurardım. Yapardım, yıkardım, yeniden yapardım.”

Maddiyatı ön plana almadığını vurgulayan usta, “Biz Mimar Sinan’ın eserlerine bakıp hayran oluyoruz. Benim eserlerim de bir gün gelecek nesiller tarafından incelenecek diye düşündüm. Allah’a şükür eserlerimi tanıtmak için emek verenler oldu.” dedi.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM ÇOCUKLARIM"

Dertlioğlu, sabrın bu meslekte çok önemli olduğunu belirterek bazen saatlerce taş başında çalıştığını söyledi. “Şimdi çocuklarım bu işi sevdiler, öğrendiler. İşe gelmesem bile yanlış yapmazlar. En büyük destekçim onlar.” sözleriyle oğullarına teşekkür etti.

ZORLU AMA KALICI BİR MESLEK

Taş işçiliğinin emek isteyen bir meslek olduğunu dile getiren Dertlioğlu, “10-20 santimetrelik bir taş için iki gün uğraşıyorum. Makine kullanmıyorum, her şey el emeği. Belki biz bir gün hayattan göçüp gideceğiz ama eserlerim 500 yıl ayakta kalacak.” diye konuştu.

Bir cami minberi yapımının 4-5 ay sürdüğünü belirten usta, bu mesleği “ölmeyen bir sanat” olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE'YE ESERLERİMİN DEĞERLERİNİ GÖSTERDİLER

Yılın ahisi seçilmekten büyük gurur duyduğunu dile getiren Dertlioğlu, “Allah emeği geçenlerden razı olsun. Eserlerimin değerini tüm Türkiye’ye gösterdiler, ben de çok mutlu oldum.” ifadelerini kullandı.

OĞULLARI BABA MİRASINI DEVAM ETTİRİYOR

Oğlu Sadettin Dertlioğlu, liseyi bitirdikten sonra babasının yanında mesleğe başladığını ve 25 yıldır taş işçiliği yaptığını söyledi. Kardeşiyle birlikte baba mesleğini sürdüreceklerini belirten Sadettin Dertlioğlu, “Babamızın yılın ahisi seçilmesi bizi çok gururlandırdı. Bu unvanın Akçaabat’tan çıkması da ayrıca onur verici.” dedi.