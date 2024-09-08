Trabzon'daki balıkçılardan palamut için tuzlama önerisi İlk kez bu kadar bol miktarda tezgahlarda yerini alan palamut için balıkçılar tuzlama önerisinde bulunurken, bu balığın her an kaybolma ihtimali olduğu da belirtildi.

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İHA

Denizlerde nisan ayında başlayan av yasağı, 1 Eylül 2024 tarihinde sona erdi.

"Vira Bismillah" diyerek sezon açılışı yapan balıkçıların yüzü, palamut yoğunluğu ile güldü.

Sezonun henüz başında olunmasına rağmen son yıllarda ilk kez bu kadar bol miktarda çıkan palamut için balıkçılar, tuzlama önerisinde bulundu.

"PALAMUT HIZLI BİR BALIK"

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, palamudun tuzlama zamanı olduğunu ifade ederek “Bu sene palamudun bol olacağı görüntüsü var. Vatandaş ne kadar erken tuzlarsa o kadar iyi. Çünkü palamut bir anda kaybolabilir bir anda çoğalabilir ne olacağı belli olmaz. Palamut balığı hızlı bir balık. İki gün bol gözükür üçüncü gün çok az olur.

Palamudun bol olması ister istemez diğer balık çeşitlerinin fiyatını aşağıya çekti diyebiliriz. Mezgit 100 TL'ye kadar istavrit ise 50 TL'ye kadar geriledi. Geçtiğimiz günlerde bu balık çeşitlerinin fiyatı 250 TL'ye kadar seyredebiliyordu. Sezonun en uygun fiyatları diyebiliriz” dedi.

"PALAMUDUN BOL OLDUĞU YERDE HAMSİ AZ OLUR"

Balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu ise ”Bu sene palamut bol inşallah böyle devam edecek. Palamudun bol olduğu yerde hamsi az olur bugün olur yarın olmayabilir” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)