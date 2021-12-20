Trabzonlu kadınlar, 56 yıl önce Van'a göçen hemşehrileriyle buluştu

Gönülden Gönüle Bordo-Mavi projesi kapsamında bir araya gelen Trabzonlu AK Partili kadınlar, 56 yıl önce Van'a göçen hemşehrilerini ziyaret etti.

Trabzon'da AK Parti Kadın Kolları üyeleri, yeni bir proje başlattı.

Kadınlar tarafından başlatılan "Gönülden Gönüle Bordo-Mavi" projesi kapsamında, göç eden Trabzonlulara ziyaret düzenlendi.

56 yıl önce Van'ın Özalp ilçesine göç eden hemşehrileri ile buluşan Trabzonlu kadınlar, Emek ve Dönerdere mahallelerinde ikamet eden hemşehrilerini ziyaret etti.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette ikramlar yapıldı, hediyeler takdim edildi.

25 KİŞİLİK HEYET, TRABZON'DAN VAN'A GİTTİ

Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen başkanlığındaki 25 kişilik heyet, AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve yönetimi tarafından karşılandı.

Geceyi Van'da geçirin heyet sabahın erken saatlerine Van merkeze 60 kilometre mesafecde olan Özalp ilçesine hareket ettiler.

KAHVALTI İKRAM EDİLDİ

Emek Mahallesi Muhtarı Abdullah Korkmaz, heyete ev sahipliği yapan İsmail Kanık ve mahalle sakinleri tarafından sıcak bir ortamda karşılanan Trabzonlu heyete sabah kahvaltısı ikram edildi.

Birbirleriyle hasret gideren Karadenizliler, daha sonra ev ev dolaşarak hane ziyareti gerçekleştirip çam sakızı çoban armağanı Trabzonspor forması ve bazı hediyeler takdim edildi.

Yaklaşık 4 saat mahallede zaman geçiren heyet, daha sonra eski Emek Mahallesi'ne geçti.

BAŞKAN MERYEM SÜRMEN, EKMEK PİŞİRDİ

Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen ve AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran başkanlığındaki heyet, daha sonra eski Emek Mahallesi'ni de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Yaklaşık 10 haneyi ziyaret eden heyet, mahalle sakinleri tarafından sıcak bir ortamda karşılandı. Ev ziyaretleri sırasında evin hanımının tandır evinde olduğunu öğrenen Başkan Sürmen ve beraberindekiler tandır evine gitti.

Başkan Sürmen burada hazırlanan hamuru tandıra vurarak yanındakilerden alkış aldı. Ev sahibi misafir heyete taze pişmiş tandır ekmeği de ikram etmeyi ihmal etmedi.

HEMHŞERİLERİYLE HASBİHAL ETTİLER

Heyet eski Emek Mahallesi'ndeki ziyaretlerinin ardın 56 yıl önce Van'a göç eden ve diğer bir mahalle olan Dönerdere Mahallesi'ne geçtiler. Burada da sıcak bir ortamda karşılanan heyet, duygulu anlar yaşadılar.

Burada da hemhşerileri ile hasbihal eden Trabzonlu kadınlar, eski Dönerdere Mahallesi'ne geçerek ev ziyaretlerini gerçekleştirdiler.Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, kadın kolları başkanlığı olarak bugün Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde geldiklerini söyledi.

"HARİKA BİR MİSAFİRPERVERLİKLERİ VAR"

Burada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden başkan Sürmen, "Hava çok güzel, ortam çok güzel. Harika bir misafirperverlikleri var. Bizler bir proje gerçekleştiriyoruz aslında. "Gönülden Gönüle Bordo-Mavi" projesi. Bu proje kapsamında ilçelerimizle beraber yaptığımız etkinlikler neticesinde elde ettiğimiz gelirlerle Trabzonspor formaları aldık. Bunları en güzel nereye hediye edebilir dedik. 56 yıl önce Van ili Özalp ilçesi Emek ve Dönerdere mahallelerine göç eden ailelerimizi bugün bu da ziyaret ediyoruz ve bu formalarımızı kendilerine takdim ediyoruz. Gerçekten çok güzel çok hüzünlü bir gün aslında. Ama bir yandan da çok mutluyuz. Burada bir Trabzonlularla kucaklaşmak, onların hanelerinde misafir olmak, aynı masa etrafında aynı çayı yudumlamak beni çok mutlu etti. Öncelikle misafirperverliklerinden dolayı tüm Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyorum. Tüm Van teşkilatımıza teşekkür ediyorum." dedi.