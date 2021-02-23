Trabzon'da uzun bir sürenin ardından tezgahları süsleyen taze hamsi, yüksek fiyatına rağmen vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi.

Doğu Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık bir haftadır denize açılamayan Trabzon'daki balıkçılar, hava şartlarının düzelmesinin ardından yeniden denize açıldı.



Karadeniz'de avlanan hamsiler, uzun bir sürenin ardından Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarını süsledi.

Trabzonlular hamsiye kavuştu VİDEO

KISA SÜREDE SATILDI

Kilogramı 20 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan günlük taze hamsi, vatandaşlar tarafından kısa süre içerisinde satın alındı.



Balıkçı Mehmet Örsaloğlu, av kısıtlaması, olumsuz hava şartları ve yetersiz avlanma gibi etkenlerden dolayı bu sezon özellikle hamsiden beklenen verimi alamadıklarını söyledi.

"BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR"

Vatandaşlardan kendilerine en çok 'Niye hamsi yok?' sorusunun geldiğini belirten Örsaloğlu, "Bu yıl sezon palamutla açılış yaptı. Palamudun sürekliliği oldu, ardından hamsi başladı. Hamsinin de ilk başlarda sürekliliği olmuştu. Ancak daha sonra hamsinin ebatları istenilen ölçülere gelmediği için süreli yasaklar geldi. Denizlerde de ister istemez bir boşluk oldu. İstenilen verim tam yakalanamadı. Hamside yine her zamanki gibi hüzünlü bir bekleyiş devam ediyor." diye konuştu.

"TALEBİ KARŞILAYAMIYORUZ"

Örsaloğlu, av sezonunun sonuna yaklaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hamsi, özlenen, beklenen talebi karşılar mı bilmiyoruz. Nasıl vatandaş beklenti içindeyse biz de öyleyiz. Bugün 60-70 kasa civarında yerli taze hamsi geldi. Trabzon bir milyonluk şehir, yarım saatin içinde, hemen, anında tükendi. Bu özlemin, talebin bir karşılığı var. Onu da karşılayamıyoruz. Piyasada olanlar zaten şoklu, donmuş hamsiler tezgahları süslüyor. Vatandaş da taze, canlı hamsiyi bekliyor. Denizlerde de taze hamsi olmadığı için tezgahlarımızda mezgit, uskumru, kümes gibi İstanbul balıkları var. 8-10 çeşit balık var tezgahlarda. İnşallah bizim beklentimiz hamsi olacak. Fiyat düşüklüğünü beklemesinler. Vatandaş taze hamsiyi bulduğu an fırsatı değerlendirsin."