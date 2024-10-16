Trabzon’un serenderlerinde kışa hazırlık

AA

Serenderler, gıdaların korunması için kiler görevi görüyor.

Karadeniz'de yaygın kullanılan selenderlere, çeşitli yiyecek maddeleri yerleştiriliyor ve asılarak kurumaya bırakılıyor.

Trabzon’un Tonya ilçesinde bulunan serenderlerde kışa hazırlık çalışmaları başladı.

YERDEN YÜKSEKTE GIDALARI KORUYOR

Genellikle yiyeceklerin saklanması amacıyla yapılan serenderler, yerden yüksek olarak inşa edildiğinden ürünlerin haşerelerden ve yaban hayvanlarından korunmasını da sağlıyor.

MISIR VE KABAKLAR KIŞA HAZIR

Karadenizli kadınlar, kiler gibi kullandıkları serenderlerde, başta mısır ve kabak olmak üzere bir çok ürünü kış mevsimi için depolamaya başladı.