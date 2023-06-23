Trendlerin acı sonu: Boy uzatma ameliyatı geçiren sosyal medya fenomeni sağlığından oldu

TikTok’ta eğlenceli içerikleriyle milyonlarca takipçiye ulaşan fenomen Özkan Sağın, boyunun kısa olmasından dolayı özgüven sorunu yaşıyordu.
Sık sık boyunun dalga konusu olmasından rahatsız olan fenomen isim boy uzatma ameliyatına karar verdi ve ameliyat masasına yattı.
1.66 olan boyunu 1.76’ya çıkaran fenomen isim ameliyatın ardından beklenmedik sağlık sorunları ile karşılaştı.
Acı çekiyor
TikTok fenomeni Özkan Sağın, boy uzatma ameliyatı sonrasında video yayınladı. Ünlü fenomenin dengesiz yürüyüşü ve ayakta zor duruşu dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü fenomenin takipçileri bu zor gününde destek mesajları yağdırıyor. Sağlığına kavuşabilmesi için dualar ediyor.
Bu durum estetik ameliyatlarının ne kadar riskli olabileceğini bir kez daha gösteriyor.