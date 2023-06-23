Trendlerin acı sonu: Boy uzatma ameliyatı geçiren sosyal medya fenomeni sağlığından oldu

TikTok’ta eğlenceli içerikleriyle milyonlarca takipçiye ulaşan Özkan Sağın, boyunun kısa olmasından dolayı özgüven sorunu yaşıyordu.

Sık sık boyunun dalga konusu olmasından rahatsız olan fenomen isim boy uzatma ameliyatına karar verdi ve masasına yattı.

1.66 olan boyunu 1.76’ya çıkaran fenomen isim ameliyatın ardından beklenmedik sorunları ile karşılaştı.

Acı çekiyor

TikTok fenomeni Özkan Sağın, boy uzatma ameliyatı sonrasında video yayınladı. Ünlü fenomenin dengesiz yürüyüşü ve ayakta zor duruşu dikkatlerden kaçmadı.

Trendlerin acı sonu: Boy uzatma ameliyatı geçiren sosyal medya fenomeni sağlığından oldu

Ünlü fenomenin takipçileri bu zor gününde destek mesajları yağdırıyor. Sağlığına kavuşabilmesi için dualar ediyor.

Bu durum estetik ameliyatlarının ne kadar riskli olabileceğini bir kez daha gösteriyor.