Tunceli'de baykuş kendisiyle ilgilenen vatandaştan ayrılamadı

İç ısıtan hayvan görüntülerine bir yenisi de Tunceli'den eklendi. Evinin yakınında bulduğu baykuşla ilgilenen vatandaşın baykuşla olan dostluğunun görüntüleri izleyenleri gülümsetti...

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Geriş köyünde yaşayan Özgün Yeğin, evinin yakınında yavru baykuş buldu. Baykuşun annesinin uçmayı öğrensin diye yavrusunu bıraktığını düşünerek bir süre yavru baykuşu besleyip seven Yeğin, daha sonra baykuşu doğal ortamına bıraktı.

BAYKUŞ KENDİSİNDEN AYRILMAK İSTEMEDİ

Doğaya bırakılan yavru baykuş, kendisini besleyip seven Yeğin'in yanından uzun süre gitmemek için dirense de bir süre sonra ait olduğu doğaya geri döndü.

''ONA ZARAR VERMEYECEĞİMİ HİSSETMİŞTİ''

Özgün Yeğin, baykuşların uğursuz olarak nitelendirilmelerine tepki göstererek, "Elime aldığım ilk an dışında hiçbir tedirginlik yaşamadı. Çünkü sevgimi, ona zarar vermeyeceğimi hissetmişti.

''DOĞADAKİ HİÇBİR CANLI GEREKSİZ DEĞİLDİR''

Besleyip uzun uzun sevdikten sonra yeniden doğal ortamına bıraktım. Lütfen doğamızdaki tüm canlılara sahip çıkalım.

Emin olun ki doğadaki hiçbir canlı gereksiz değildir. Hepsinin bu döngü içinde büyük önemleri var." dedi.