Tunceli'de bitkin düşen dev yılana su verdiler Pülümür'de vatandaşın yılana su vererek kendine getirmeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kuzulca köyü kırsalına elektrik direği dikmeye giden bir grup çalışan, hareketsiz halde yaklaşık 2 buçuk metre uzunluğundaki yılanı gördü.

Bir süre yılanın yanına gitmeye çekinen çalışanlar, daha sonra bir ağaç yardımıyla yılanın yaşayıp yaşamadığını kontrol etti.

Yılanın hareket ettiğini gören çalışanlar, hayvanın bitkin düştüğünü düşünerek yanındaki suyu içmesi için üzerine döktü.

"Yeter verme boğacaksın"

Yılanın su içtikten sonra kendine geldiğini gören çalışanlardan biri şunları söyledi: