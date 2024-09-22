Tunceli’de sağanak yağış heyelana neden oldu
İHA

Türkiye yağmura teslim...

Ülke genelinde yağmurlu hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteorolojinin uyarı yaptığı ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu.

SU TAŞKINLARI YAŞANDI

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile Pülümür çayı çamura bürünürken Balpayam grup köy yolunda heyelan meydana geldi.

Pülümür Belediyesine ait iş makinesi çalışma yaparak yolu kısa sürede ulaşıma açtı.

Yetkililer su kenarlarında oluşacak sel ve yolda kaya düğmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Yusuf Balıkçı
Editör