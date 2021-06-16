Türkiye-Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Galler maçı muhtemel 11'leri

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki ikinci maçında Galler ile karşılaşacak. Peki Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler..

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya'yla Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen ve sahadan 3-0 mağlup ayrılan Bizim Çocuklar, Galler ile karşı karşıya geliyor.

Şenol Güneş yönetimindeki Ay Yıldızlılar, bu maçta sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak ve Gareth Bale önderliğindeki Galler'i devirerek ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Bu noktada futbolseverler, Türkiye-Galler milli maçına odaklandı. Türkiye-Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öte yandan Türkiye-Galler maçının muhtemel 11'leri de merak ediliyor.

Peki, Türkiye-Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Galler maçı muhtemel 11'leri...

TÜRKİYE-GALLER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Galler maçı, 16 Haziran Çarşamba günü yani bugün TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

TRT 1'den naklen yayımlanacak olan karşılaşmayı, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek.

Artur Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. 4. hakem olarak Polonyalı Bartozs Frankowski görev alacak. Video Yardımcı Hakem ise yine Portekiz'den Joao Pinheiro oldu.

Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, Ramsey, Bale, James, Moore