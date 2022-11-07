TÜRKİYE GENELİ DEPREM TATBİKATI | Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak?

Bakan Süleyman Soylu'nun Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacağını açıklamasının ardından, "Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak?" sorusu gündem oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı açıklama ile deprem tatbikatı olacağını duyurdu.

rDüzce depreminin 23'üncü yıldönümünde ülke genelinde deprem tatbikatı yapılarak, deprem anında neler yapılması gerektiği ve deprem anına ilişkin bilgiler paylaşılacak.

Bu tatbikat sayesinde, deprem anında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak herkese anlatılmış olacak.

Bu tatbikata hazır olmak isteyen vatandaşlar ise "Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak?

Türkiye geneli deprem tatbikatı 12 Kasım saat 18:57'de gerçekleştirilecek.

Radyolar tabikat anonsu geçecek. Televizyonlar tatbikat anonsu geçecek.

Telefonlara otomatik olarak anons geçilecek. Tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj iletilmiş olacak.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 9 Kasım 2022 tarihinde ülke geneli deprem anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştirileceğini duyurdu.

AFAD Başkanı Yunus Sezer: "9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştireceğiz." dedi.