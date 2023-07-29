Türkiye genelinde 12 nokta 'kesin korunacak hassas alan' oldu Bolu, Balıkesir, Erzurum, Mersin ve Sakarya'daki 12 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edilirken karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlandı.

AA

Türkiye gerek tarihi gerekse doğası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Hükümet de bu kapsamda hem Türkiye'nin dünyada turizm sektöründeki payını artırmak hem de doğayı dış etkenlerine karşı korumak üzere birçok adım atılıyor.

2 ilde 12 nokta koruma alanı oldu

Bu kapsamda 5 ilde 12 değerli bölge daha kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararlarda Bolu, Balıkesir, Erzurum, Mersin ve Sakarya'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerlerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı.

İşte o korunacak alanlar

Buna göre, Bolu'nun Seben ilçesindeki Solaklar Köyü Kaya Yerleşimi, Balıkesir'in Marmara ilçesindeki Marmara Adası-Saraylar ile Merkez mevkileri, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Erzurum Bataklıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı, Mersin'in Anamur ilçesindeki Mamure Kalesi, Dragon Çayı ve Pullu Ormanı (MER 18), Aydıncık ilçesindeki Gilindere Mağarası ve Aydıncık Adası, Bozyazı ilçesindeki Arsinoe Antik Kenti (MER 12) ve Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Beşiktaş Vadisi ve Sop Deresi Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.