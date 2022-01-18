Türkiye'de albino olmanın bilinmeyenleri

Albino olmanın bilinmeyenlerini anlatan Ayşenur, kendisiyle barışık olduğu kadar toplumun da Albinizm ile barışık olması gerektiğini söylüyor.

Dünyada her 17 bin kişiden biri albinizmle yaşıyor...

Türkiye’de ise 3 bin – 4 bin albino birey olduğu tahmin ediliyor.

Hatalı genler sebebiyle ortaya çıkan Albinizm, gözlerde, deride ve saçlarda melanin pigmenti eksikliğinden kaynaklanıyor.

Halk arasında genellikle sarışın sempatisi nedeniyle ilgi duyulan albino bireyler, perde arkasında derin hikayeler taşıyor.

Albinizmin en nadir türü Hermansky Pudlak ile mücadele eden Ayşenur Sena Tarakçı, yaşadığı zorlukları, hisleri, ve albinizmle ilgili doğru sanılan yanlışları anlattı.

Bebeklik yıllarında ilgi odağı olduğunu söyleyen Ayşenur eğitim hayatında, yolda yürürken, toplu taşımada birçok tepki ve zorbalıkla karşılaşsa da, kendi ayakları üzerinde durmayı ve herkes gibi olabilmeyi başaranlardan...

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