Türkiye'de bir ilk olacak! Sağlıklı yaşamak isteyenler bunu yapmalı... Daha kaliteli ve sağlıklı yaşamak için, fonksiyonel tıbbın önemi artmaya başladı. Bu konuyla ilgili Türkiye'de de çalışmalar yapılıyor. Sağlıklı olmanın yolu sadece yemeklerden geçmiyor...

Günümüzde birçok hastalığın altında yatan nedenleri ele alarak insanların sağlıklarını koruması için çözümler sunan fonksiyonel tıbbın öneminin artmasıyla fonksiyonel yaşam kavramı da öne çıkmaya başladı.

Türkiye’de ilk kez fonksiyonel yaşamı merkezine alan bir otel konseptiyle Gökçeada’da yoğun olarak Haşimato, fibromiyalji, R.artrit, sibo, IBS, PCOS, diyabet, kalp hastalıklarının çözümüne yönelik hizmet vermeye başlayan Feride Fonksiyonel Yaşam Merkezi’nin Genel Müdürü Mehmet Günalp ve Koordinatörü Uzm. Dyt. ve Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Başak Satar, fonksiyonel yaşam ve fonksiyonel beslenme hakkında merak edilenleri anlattı.

Dünyada “Functional Medicine” ya da “Culinary Nurtrition” olarak bilinirliği gittikçe artan fonksiyonel beslenmeye, sağlığı destekleyen önemli bir prensip olarak ilgi gün geçtikçe artıyor. Beden sağlığının korunmasını merkezine alan fonksiyonel yaşam kişinin beslenme alışkanlıklarından, ruh sağlığına varana kadar tüm etmenleri hayatına katması ve bu yöntemleri yaşam tarzı ile bütünleştirmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.

Bu anlayışı benimseyerek Çanakkale’nin Gökçada ilçesinde eski iki Rum evinin restore ve dekore edilmesi sonucu Türkiye’nin ilk fonksiyonel yaşam merkezi hayata geçti.

"Misafirlerimize keşfetme imkanı sunuyoruz"

Beden sağlığının korunmasını merkezine alan fonksiyonel yaşamın kişinin beslenme alışkanlıklarından, ruh sağlığına varana kadar tüm etmenleri hayatına katması ve bu yöntemleri yaşam tarzı ile bütünleştirmesi şeklinde gerçekleştirildiğini belirten Feride Fonksiyonel Yaşam Genel Müdürü Mehmet Günalp, “Tesisimizde double yataklı odalarımızda, kişiye özgü fonksiyonel beslenme ve en kaliteli hizmeti sunabilme kapsamında organize olduk. Konforlu, huzurlu, sakin ve doğal bir ortamda, belirlediğimiz fonksiyonel beslenme kapsamı dahilindeki ürünlerle kaliteyi koruyarak hizmet sunmaya özen gösteriyoruz.

Sağlıklı yaşamı merkezine alan tesisimizde kahvaltı öncesi alanında uzman olan spor hocamız eşliğinde köy içi yürüyüş, kültür-fizik ve nefes açma egzersizleri yapıyor, bölgenin tarihi dokusunu yansıtan köylere geziler düzenleyerek Gökçeada’nın eşsiz güzelliğini misafirlerimize keşfetme imkânı sunuyoruz.” dedi.

Fonksiyonel yaşamın sadece beslenme olarak düşünülmemesini gerektiğini söyleyen Feride Fonksiyonel Yaşam Merkezi Koordinatörü Uzm. Dyt. ve Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Başak Satar ise, “Kas, iskelet ile eklem sağlığımız için egzersiz ve sporunda hayatımızda aktif bir şekilde olması gerekmektedir. Hareketsiz yaşam kas ve eklem ağrılarıyla beraber aslında sindiririm sistemimizi de oldukça etkilemektedir. Sindirim sistemimizin kötü etkilenmesi de bütün sağlık sistemimizi olumsuz olarak etkilemektedir.” şeklinde konuştu.