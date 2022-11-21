İşitme engelli kızı için yolu Türkiye’ye düşen Pakistanlı aile, 15 bin dolarını dolandırıcılara kaptırdı. Gözü yaşlı aile, ameliyat için istenen ücreti karşılayamayacağını aktararak, destek bekliyor.

Adı Momna Tahir yani Mümine.

25 yaşındaki Pakistanlı ve akraba evliliği yapan biri.

Bu evlilikten çocuğu işitme engelli doğdu.

Dolandırıcılara 15 bin dolarını kaptırdı

Pakistan’da evini arabasını satarak tedavi için Türkiye’ye gelen aile, oturma dolandırıcılarına 15 bin dolar paralarını kaptırdı.

Baba gözyaşları içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kızı için yardım istedi.

Breaking News Turkey’den Savaş Uğurlu’nun sorularını yanıtlayan Momna Tahir, bir an önce kızının sağlığına kavuşmasını destek bekliyor.

Türkiye’de dolandırılan Pakistanlı aile, yardım istiyor ViDEO

“İki kişiye yüklü miktarda para verdik”

Pakistanlı Tahir, “Pakistan’da elimizdekini avcumuzdakini satarak Türkiye’ye geldik. Ülkenize turist vizesiyle geldik ama bizim özel bir hastaneye 25 bin dolar ameliyat parası yatırarak sağlık vizesi ile gelmemiz gerekiyordu. Bizim buna bütçemiz yeterli değildi. Açıkçası Pakistan’da, Türkiye çok sevilen Müslüman bir ülke ve insanların da bize katkı sağlayacağına inanarak geldik. Vizemiz 6 ay geçerliydi ve en kısa süre içinde geçici oturum izni almamız gerekiyordu. Bunun için göç idaresine gittik. Orada biri Pakistanlı, biri Türk iki kişiye elden yüklü miktarda para verdik.

“Depozitolarımızı geri alamadık”

Bize bu izni alacaklarını söylediler ama maalesef dolandırıldık. Para elden verildiği için hakkımızı aramamız da söz konusu değildi; ki karakola gidip şansımızı denedik. Paramızın kalan kısmı, kendimize kalacak yer ararken tükendi. Önce Beylikdüzü’nde ev tuttuk ama kısa süre içinde evden çıkmamız gerektiği söylendi. Daha sonra Esenyurt’a gittik ve kızım orada yapamadığı için oradan da ayrılmak zorunda kaldık. Her defasında emlakçı parası ve iki kira depozito verdik ama çıkarken depozitolarımızı geri alamadık.

“Ev sahibim tehdit ediyor”

Sonunda İhlas’tan bir ev bulduk. Kiramız 3 bin TL, bahçe katında yaşıyoruz. Evin diğer odaları kilitli bu ücret bir oda, banyo ve mutfak için ödeniyor. Ev sahibim sürekli beni evin diğer odalarına da kiracı alacağını söyleyerek, tehdit ediyor. Kızım işitme engelli olduğundan başka ailelerle yaşamak kızımın güvenliği için tehlike teşkil edecek diye düşündüğüm için yeni bir ev arayışındayım.” dedi.

Gerekli testler yapıldı

Türkiye’de tanıdığı insanların kendisine kültürel olarak da bilgi verdiğini ve Türkiye’yi çok sevdiklerini söyleyen Momna Tahir, sözlerine şöyle devam etti:

“Bazı insanlarla karşılaştım ve bana kültürünüz hakkında bilgi verdiler, dertlerimi dinlediler ve en önemlisi beni dışlamadan aralarına aldılar. Bir öğretmenle kızım Dua için doktora gittik. Birçok özel hastaneden fiyat aldık. Aldığımız fiyatlardan bazıları daha düşüktü ama yine de bizim için uzak bir fiyattı. Şu an eşim de ben de çalışarak para biriktirmeye çalışıyoruz. Yine başka bir kadınla tanıştım ve benim için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nden rapor aldılar. Doktora gittik, kızım için gerekli testler yapıldı.

“Kızım her geçen gün zaman kaybediyor”

Kızımın yaşı 4’e yaklaştığı için sadece tek kulağına cihaz takılabiliyor. Sadece cihazın bedeli 8 bin dolar. Ameliyat bedeli ayrı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ndeki doktor kendi ilindeki hastanelerde bu ameliyatın daha ucuz olabileceğini söyledi. Dua Fatima için MRI ve tomografi istedi. Bunları da gönderdikten sonra benim için daha uygun fiyatlı bir hastane arayacağını söyledi. Cihazla birlikte bu ameliyatı, 12 bin dolar civarında bir tutara yaptırabileceğimizi söyledi. Açıkçası bu beni daha çok umutlandırdı çünkü kızım her geçen gün zaman kaybediyor.

“İnsanlardan asla elden para istemiyorum”

Geç kalırsam, ameliyat da olsa duyamayacak. Çok büyük tutarlardan bahsettiğimi biliyorum ama bizim bir miktar paramız oldu, bize katkıda bulunan insanlardan asla elden para istemiyorum. Biz kendi yaşamımızı idame ettirebiliyoruz. Bizim ihtiyacımız olan tek şey tedavi. Ben elimden geleni yapıyorum, burada hiçbir şeyim yok sadece kızım için her şeyi yok sayarak geldim ve bir gün sesimi duyacağına inanıyorum.”