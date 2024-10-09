Türkiye'de son 24 saatte en fazla yağış Artvin'e düştü Türkiye’de son 24 saatte en çok yağış düşen il Artvin olurken, kentte metrekareye 68,6 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ekim saat 06.00 ile 9 Ekim saat 06.00 arasında Türkiye’de gerçekleşen toplam yağışların miktarını açıkladı.

Açıklanan listeye göre; Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi 68,6 kilogram ile Artvin’in Hopa ilçesi Çavuşlu köyü oldu.

ARTVİN'İ RİZE TAKİP ETTİ

2. sırada ise yine Artvin’in Hopa ilçesi 63,5 kilogram ile yer aldı. Rize'de de 24 saat boyunca en çok yağış alan bölge ise Fındıklı ilçesi oldu. Fındıklı ilçesi Yenişehitlik köyüne 62,7 kilogram yağmur düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)