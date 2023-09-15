Türkiye'de turizmin gözdesi Muğla yine birinci sırada Muğla, konaklama tesisleri bakımından birinci sırada yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Muğla’da 2 bin 169 basit konaklama belgesi tesisi ile 549 Turizm işletmesi belgeli konaklama yerleri mevcut olup 100 bin basit konaklama yatak sayısı yer alıyor.

İHA Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden olan Muğla, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Her yıl binlerce turisti ağırlayan Muğla, konaklama bina sayısı açısından da Türkiye'de birinci oldu. Muğla'da 2 bin 169 basit konaklama belgesi tesisi bulunurken, 549 Turizm işletmesi belgeli konaklama yerleri bulunuyor. Muğla'daki konaklama yerlerine dair detaylar Bunlardan 625 tanesi Bodrum’da basit konaklama olarak yer alırken Datça 220, Fethiye'de 415, Köyceğiz'de 39, Marmaris'te 515, Menteşe'de 17, Milas'ta 73, Ula'da 84, Yatağan'da 2, Dalaman'da 6, Seydikemer'de 10, Ortaca'da 162, Merkez ilçe olarak 1 konut basit konaklama olarak yer alıyor. Turizm işletme belgesi bulunan konutlar ise Bodrum'da 237, Datça'da 20, Fethiye'de 84, Köyceğiz'de 2, Marmaris'te 138, Menteşe'de 12, Milas'ta 21, Ula'da 8, Yatağan'da 1, Dalaman'da 4, Ortaca'da 22 turizm belgeli işletme yer alıyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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